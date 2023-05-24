Edinburgh Düşesi Sophie’den Duhok’a ziyaret

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter ve Edinburgh Düşesi Sophie, Kürdistan ile Birleşik Krallık ilişkilerini görüştü. Görüşmede Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacı sorunu da ele alındı.

Duhok Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi ile Erbil Başkonsolosu da hazır bulundu.

Vali Teter, Birleşik Krallık’ın Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek için teşekkür etti.

Edinburgh Düşesi Sophie, barış, insan hakları, kadın ve çocuk haklarıyla alanında yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Dün Başbakan Mesrur Barzani de Edinburgh Düşesi Sophie’yle yaptığı görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasında dostane ve özel ilişkiler olduğunu belirterek, özellikle terörle mücadeledeki desteğinden dolayı Birleşik Krallık’a teşekkür etti.