AFAD Müdürü: Her an her yerde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek faylar var

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Türkiye’nin pek çok yerinde her an 5-5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip faylar olduğunu söyledi.