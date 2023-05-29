Politika

Ukrayna: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus ordusunca hava saldırısı düzenlendiği, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından 40'tan fazla hedefin havada imha edildiği duyuruldu.
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dünya Rusya Ukrayna Kiev hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu başkent Kiev'e yönelik tekrar hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde Kiev'e doğru Rus kuvvetlerince füze ve insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı kaydedilen açıklamaya göre, sadece mayısta başkente 15 kez hava saldırısı düzenlendi.

40'tan fazla hedefin Ukrayna hava savunma güçlerince tespit edildiği ve havada imha edildiği duyuruldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, havada imha edilen bazı füze parçalarının çeşitli semtlerde sivil altyapıya isabet etmesi sonucu hasar oluştuğunu duyurdu.

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