İsveç’ten Türkiye açıklaması: NATO üyeliğini görüşeceğiz

HABER MERKEZİ

İsveç ulusal yayın organı SVT'ye konuşan Billström, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması nedeniyle tebrik etmek için temas kurduğu Çavuşoğlu'nun kendisine çok kısa süre içinde dönüş yaptığını ve NATO sorununu ele almak için görüşebileceklerini teyit ettiğini söyledi.

Reuters, görüşmenin Perşembe günü Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleşeceğini bildirdi.

İSVEÇ'İN ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor.

İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için Stockholm’den “terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini” belirtiyor.

Macaristan hükümeti ise İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Billström geçen Cuma günü yaptığı açıklamada üyelik sorununun 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne kadar çözüleceğine inandığını belirtmişti. İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'de parlamentonun seçimlerin ardından onay sürecini başlatacağını ümit ettiğini söylemişti.