ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 109,01 / TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 39,59

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, aylık enflasyonun yüzde 7,35; yıllık enflasyonun ise yüzde 109,01 olarak hesaplandı.

ENAG, TÜİK'in seçimden önce ücretsiz verilen doğalgazı enflasyon hesaplamasında "yok sayması" nedeniyle iki farklı enflasyon verisi açıkladı.

Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımında aylık tüketici enflasyonu yüzde 7,35, yıllık enflasyon ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,06 oldu.

Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımında ise enflasyon, aylık bazda yüzde 5,68, yıllık bazda ise yüzde 105,45 oldu.

Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 olarak gerçekleşti.

TÜİK’E GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs’ta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 39,59 oldu.