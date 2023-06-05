Erbil Tarım İl Müdürü: Kürdistan Bölgesi ürünlerine büyük bir talep var

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de basın toplantısı düzenleyen Tarım İl Müdürü Hemin Said Murad, ürünlerini Irak’ın orta ve güney illerine ihraç etmek isteyen çitçilere Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gereken yardımları yaptığını söyledi.

Her çitçinin bu yardımlar sayesinde 20 ton ürün ihraç ettiğini belirten Hemin Said Murad, “Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin ürünlerine büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin ürünlerine yönelik talebin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Murad, söz konusu ürünlerin oldukça kaliteli olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi heyeti, 31 Haziran’da Bağdat’ta yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti. Kürdistan Bölgesi heyeti ile Irak hükümet yetkilileri arasında Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin ürünlerini Irak’ın orta ve güney illerine ihraç etmelerine izin verilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı.