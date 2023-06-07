Cezayir açıklarında göçmen faciası: Teknedeki 22 kişiden 18’i Kobanili

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 5 Haziran’da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18’i Kobanili 22 göçmeni taşıyan teknenin, Cezayir’in Tipaza eyaletine bağlı Al-Arhat kenti kıyılarından, İspanya’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra battığını açıkladı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin, 7 kişiye ait cesedi bulduğu bildirildi.

Kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan İhlalleri Belgeleme Merkezi, batan teknede 8’i Cezayirli 18’i Suriye uyruklu toplamda 26 kişinin olduğunu duyurdu.

Cezayir Sahil Güvenlik’e bağlı Cherchell Deniz Sivil Koruma Birimi'nin dün akşam, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye ait cesedi çıkararak Sidi Ghilas Hastanesine naklettiği belirtildi.

Rebaz News, faciada hayatını kaybedenlerden bazılarının ismine ulaştı. Buna göre, Kobanili Mesud Muhammed Mustafa ve eşi Ola Abdulrezak ile Afrinli Azad Şiyar Muhammed Halil isimli çocuk hayatını kaybetti.

Kayıp bazı kişilerin isimleri de şöyle:

Şiyar Muhammed Halil, eşi Cemile Abdulkadir Muhammed Ali ve çocukları Ayaz (Afrin)

Ahmed Kiko ve eşi Yasmin Saadi Cewdet (Kobani)

Muhammed Karaw Halil (Kobani)

Ferman Dali Edib (Kobani)

Salah Yusif (Kobani)

Rojin Mesud Muhammed (Kobani)

Halime Muhammed Mustafa (Kobani)

Kaynaklar, Kobanili Mahmud Muhammed Reşo ile bir Cezayir vatandaşının da hayatta kalmayı başardığını bildirdi.

2 Mayıs’ta da 14 Kobanili ve 1 Afrinli göçmenin bulunduğu tekneyle irtibatın kesildiği bildirilmişti.