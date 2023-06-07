Bakanlar Kurulu’nda ana gündem Irak bütçe yasa tasarısı

ERBİL (K24)

Medya ve Enformasyon Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de toplantıya katıldığı bildirildi.

Toplantının ana gündem maddelerinin 2023-2025 Irak bütçe yasa tasarısıyla ilgili son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı olacağı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi’nde inşaat kodu düzenlemesi ve Şehircilik Bakanlığı’nın kamuya ait mülklerin elektronik ortamda kaydedilmesiyle ilgili planının da ele alınacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca kayıt dışı sim kartlar, araçlar ve ruhsatsız silahlarla ilgili yapılacakları da değerlendireceği belirtildi.

Şehir dışındaki yollarla ilgili yasaklar ve arsalarda yaşanan ihlallerin de ele alınacağı bildirildi.