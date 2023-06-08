Dolar ve euro rekor tazeledi: İthal ürünlerde zamlar başladı

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Kurlarda seçim sonrası başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

Dolar/TL sabah saatlerinde 23.40, Euro/TL ise 25.50'nin üzerine çıkarak ile yeni tarihi zirvelerini gördü.

28 Mayıs'taki Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17,2'lik yükseliş yaşanmış oldu.

Analistler özellikle seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını, seçim sonrasında bu makasın kapanmaya başladığını belirtti.

Uluslararası piyasalarda ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki faiz kararları bekleniyor.

KURDAKİ ARTIŞ TELEFON, BİLGİSAYAR VE OTOMOBİL GİBİ İTHAL ÜRÜNLERE ZAM OLARAK YANSIYOR

Öte yandan döviz kurlarındaki artış telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı.

Ekonomi gazetesinin haberine göre Apple yılın üçüncü zammını önceki gün yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi.

Fiyat güncellemesi nedeniyle zaman zaman bazı ürünlerde satışlar durdu.

Benzer durum otomobil piyasasında da yaşandı.

Dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin fiyatları haziran başında yüzde 15 artmıştı.

Ekonomi gazetesine bilgi veren elektronik sektörü temsilcileri, kurdaki artışa bağlı olarak ithal teknolojik ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Teknoloji ürünlerinde son 6 ayda ortalama yüzde 40’lık bir fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken sektör yetkilileri, teknolojide zamların çoğunlukla stoktaki ürüne göre yapıldığını belirtti.

Ayrıca dövizdeki artış otomobil fiyatlarını da etkiledi.