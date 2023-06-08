Avrupa Konseyi: Demirtaş ve Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalı

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi yönündeki çağrısını yineledi. Komite ayrıca tutuklu eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ın da serbest bırakılmasını istedi.

Komitenin kararında, Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından açıklanan hak ihlali kararının yerine getirilmediği hatırlatıldı.

Komite’nin kararında, şu ifadeler yer aldı:

“Delegeler, başvuranın suç işlediğine dair makul şüpheyi destekleyecek delil yokluğunda gözaltına alındığını ve tutuklanması ile çoğulculuğu boğmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak gibi gizli bir amaç güdüldüğünü göz önünde bulundurarak, yargılama tamamlanana kadar tutuklamaya alternatif tedbirler uygulanması ve başvuru sahibinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.”

KARAMAN: SONRAKİ ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan, Bakanlar Komitesinin kararını Twitter hesabından duyuran Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, şu paylaşımı yaptı:

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugünkü kararında, AİHM ve Komite kararlarına rağmen AYM’nin hala karar vermemesini eleştirip, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi. Eylül ayındaki oturuma kadar serbest bırakılmazsa Komite, sonraki adımları değerlendirecek. Komite ayrıca Yüksekdağ Şenoğlu ve Diğerleri kararı uyarınca Figen Yüksekdağ’ın da derhal serbest bırakılmasını istedi."