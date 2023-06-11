İskoçya'nın eski başbakanı gözaltına alındı

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İskoçya'nın eski başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) eski lideri Nicola Sturgeon gözaltına alındı.

Sturgeon'ın, liderliğinden ayrıldığı iktidar partisi SNP'nin finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin “şüpheli” olarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Sturgeon'ın gözaltı işleminden haberdar olarak ifade vermeye gittiği belirtildi. Eski başbakanın sözcüsü, "Nicola Sturgeon bugün, İskoçya Polisi ile anlaşarak Branchform Operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınacağı ve sorgulanacağı bir görüşmeye katıldı" dedi.

Daha önce de, SNP'nin eski teşkilat başkanı olan kocası Peter Murrell ve partinin eski saymanı Colin Beattie gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA NEYLE İLGİLİ?

İskoçya polisi 2021 yılının temmuz ayında, partiye yapılan bağışların kullanılış biçimine dair bazı şikayetler üzerine, SNP'nin hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. O sırada başbakan ve partinin de lideri olan Nicola Sturgeon partinin hesaplarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını bu konuda hiç bir kaygısı olmadığını söylemişti. SNP, yapılan açıklamalara göre, 2017-2020 yılları arasında, ikinci bir bağımsızlık referandumu kampanyası için bağış toplama faaliyetlerinden toplam 667 bin sterlin sağladı ve parti bu fonun tamamını bu kampanya için kullanmaya söz verdi.

Fakat 2019 yılında daha ikinci referandum gündeme bile gelmeden hesaplarda 97 bin sterlinin altında bir miktar kalmış olması ve toplam net varlıkların yaklaşık 272 bin sterlin olması soru işaretlerine yol açtı. Parti o zaman bu konuda, zaten bu ölçüde bir harcamanın öngörüldüğünü söylemekle yetinmişti. Bu dönemde ikinci bir bağımsızlık referandumu İngiltere merkezi hükümeti tarafından kabul edilmediği için, konu mahkemeye götürülmüş ve hukuki masraflar yapılmıştı.