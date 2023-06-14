Ankara’daki İsveç zirvesinde ‘Müzakerelere devam’ kararı

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Daimi Ortak Mekanizma dördüncü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın başkanlık ettikleri Türk heyetinde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, İsveç'in Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma'nın önemini vurgulamış ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılan Finlandiya'nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır."

İSVEÇLİ YETKİLİ STENSTRÖM: İSVEÇ PKK İÇİN GÜVENLİ BİR SIĞINAK DEĞİL

Öte yandan İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, toplantıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stenström, İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni ceza yasasında değinerek, "İsveç PKK için güvenli bir sığınak değil" ifadesini kullandı.

Bu konuda daha etkili eylemlerde bulunmak için hem İsveç hem Türkiye'deki ortak güvenlik birimleriyle çalışıldığını aktaran Stenström, İsveç'te geçici ve kalıcı olmak üzere yerleşim izni isteyen kişilerin “terörle bir bağlantısı olduğu” ortaya çıkarsa başvuruların reddedileceğini dile getirdi.

Stenström, "Türkiye’nin terör konusunda büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz ve İsveç hükümeti olarak bunu ciddiye alıyoruz" dedi.

İsveç'in finansal sistemi ve banka sisteminin ne kadar iyi takip ediliyor olursa olsun organize suç örgütlerinin ve teröristlerin nakit para kullandığını ve bunun takibinin bir sorun olduğunu vurgulayan Stenström, bugünkü görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini söyledi.

Stenström, ülkesinin NATO üyeliğini almaya yakın olduğunu savundu.

STOLTENBERG: ERDOĞAN'LA KONUŞTUM, GÖRÜŞMELER OLUMLU

Toplantıya ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü söyledi.

Stoltenberg, “Erdoğan, daimi mekanizma toplantısının olumlu atmosferde geçtiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyleyen Stoltenberg, “İsveç'in üyelik sürecini tamamlamak için çalışıyoruz. İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele bağlamında İsveç'in de yararınadır” şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin NATO'nun Vilnius Zirvesi'nde mümkün olabileceğini söyleyen Stoltenberg, "Birçok konuda müttefiklerimizin fikir ayrılıkları olabiliyor ancak her zaman fikir birliğine ulaşmayı başarıyoruz" dedi.