Fuad Hüseyin: Suriyeli mültecilerin dönüşü Suriye’nin iç durumuna bağlı

BRÜKSEL (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriyeli mültecilerin dönüşünün Suriye’nin iç güvenlik durumunun yanı sıra insani durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Suriye ve bölgenin geleceğiyle ilgili 7. Uluslararası Konferansa katılmak üzere Brüksel'de bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Brüksel’deki konferansa katılan ülkelerin Avrupa Birliği’nden Suriyeli mülteciler için yardım isteyeceğini ve Suriye’nin geleceğini müzakere edeceğini belirtti.

Hüseyin, “Suriyeli mültecilerin dönüşü Suriye’deki insani, güvenlik ve ekonomik duruma bağlı. İnsani durum iyileşirse ve yardımlar Suriye’ye ulaşırsa, bu, Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne yardımcı olacaktır. Bu nedenle Suriye’nin içindeki değişiklikler mültecilerin dönüşüne vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brüksel’deki konferansa ayrıca Ürdün Dış İlişkiler ve Mültecilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, Türkiye adına AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı, Mısır’ın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Badr Abdelatty de katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles’in açılışını yapacağı Suriye konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de video mesaj gönderecek.