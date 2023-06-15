Neçirvan Barzani Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’yla seçimleri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Neçirvan Barzani’nin davetiyle gerçekleşen görüşmede Kürdistan Parlamentosu seçimleri ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı, BM Irak Özel Temsilciliğinden (UNAMI) uzman bir ekibin de hazır bulunduğu görüşmede Neçirvan Barzani, seçimlerin bir an önce yapılması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde ilgili kurum ve kuruluşların seçim sürecinin başarısı için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Jeanine Hennis Plasschaert, Neçirvan Barzani’nin seçimle ilgili girişimlerine destek vererek, gerekli yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu üyeleri de gerekli koşulların sağlanması ve uygun bir tarih üzerinde uzlaşma sağlanması halinde seçim sürecine gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, seçim zamanının belirlenmesi için temas halinde olunması kararı alındı.