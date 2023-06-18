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Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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kürdistan Malatya pütürge Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.36'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, yaptığı açıklamada depremi hissettiklerini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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