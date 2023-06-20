Sudan'da iç savaş: Yaklaşık 2,5 milyon kişi yerinden oldu

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Sudan'da, HDK'nin, geçici devlet başkanı konumundaki Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ı alaşağı etmek için başlattığı iç ve etnik savaşa dönüşen çatışmalar, 9 haftadır sürüyor.

Sudan'da başkent Hartum ve çevresindeki Umdurman ve Bahri kentleri, batıdaki Darfur bölgesi ve güneydeki Ubeyd'in de aralarında olduğu yerler başta ve yoğun olmak üzere, ülkenin dört bir tarafında iki taraf arasında çatışmalar yaşandı.

HDK, ordunun güçlü olduğu kuzey ve doğu kesimlerinde varlık gösteremese de başkentin bulunduğu orta kesimlerle özellikle kurulduğu coğrafya olan Çad, Libya, Orta Afrika ve Güney Sudan sınır hattındaki bölgelerde orduyla yoğun şekilde çatışıyor.

NÜFUSUN YARISI YARDIMA MUHTAÇ

Ateşkes kararları ile uluslararası yaptırım tehditlerine rağmen aralıksız süren çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Sudan'da nüfusun yarısından fazlasına denk gelen yaklaşık 25 milyon sivil, insani yardıma muhtaç ve şu ana kadar 2 milyon civarında insana yardım ulaştırılabildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana 2 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi ve yarım milyonu aşkın insan ülke dışında daha güvenli yerlere kaçtı.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Çad'a 149 bin 383, Güney Sudan'a 110 bin 980, Etiyopya'ya 45 bin 605, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 15 bin 219 ve Libya'ya 1395 olmak üzere, 528 bin 147 Sudanlının komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 1 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Uluslararası ve bölgesel tarafların kalıcı ateşkes girişimlerinin başarısız olduğu ülkede, binden fazla sivil, çatışmalarda hayatını kaybetti.