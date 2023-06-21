Politika

İsveç’ten Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, "Türkiye'nin NATO'ya üye olmamız için onay sürecini başlatma zamanı geldi" dedi.
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom
dünya İsveç Tobias Billstrom NATO üyeliği Türkiye

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç’in NATO üyeliğine yönelik Türkiye ile anlaşması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık Türkiye’nin de üyeliğe onay verme sürecini başlatması gerektiğini açıkladı.

Billstrom, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bizden bekleneni yaptığımızı düşünüyoruz, artık Türkiye’nin üyeliğimize onay sürecini başlatmasının zamanı geldi” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada "NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO'nun bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta (NATO Liderler Zirvesi) filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz" İfadelerini kullanmıştı.

Macaristan’la birlikte Türkiye’nin henüz İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi askeri ittifak içinde tartışma yaratıyor.

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