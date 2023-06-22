Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: Üyelik yolunu aç

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de vekillere yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazlarından vazgeçmeye çağırdı.

İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak 'masaya oturması gerektiğini' söyleyen Scholz, "Geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bunun önünü açmaya çağırıyorum" dedi.

Scholz ayrıca, Almanya'nın gelecek yıldan itibaren NATO'nun yüzde ikilik harcama hedefini karşılayacağını söyledi:

"Gelecek yıldan başlayarak, GSYİH'mızın yüzde ikisini on yılların ardından ilk kez savunmaya harcayarak Bundeswehr'in nihayet ihtiyaç duyduğu ekipmanı almasını sağlayacağız."