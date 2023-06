Başbakan: Daha güçlü bir Kürdistan için çalışmaya devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün başkent Erbil’de Dabin Çimento Fabrikası’nın temel atma törenine katıldı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başbakan, “Daha güçlü bir ekonomi iin güçlü bir altyapıya ihtiyacımız var ondan dolayı özel sektörü destekliyoruz” dedi

Başbakan, “Bugün Dabin ve Power China şirketlerinin ortak yapımı olan 280 milyon dolarlık bir yatırım olan Dabin Çimento Fabrikası ve elektrik santralinin temelini attık. Yaklaşık 1000 kişilik iş imkanı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan başka bir paylaşımda ise “Daha güçlü bir Kürdistan için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan temel atma töreninde yaptığı konuşmada Dabin Çimento Fabrikası’nın Kürdistan’ın mamur olmasında etkili bir rolü olacağını vurgulamıştı.

Erbil’in 45 kilometre kuzeyinde inşasına başlanan fabrika, tamamlandığında, Kürdistan Bölgesi’nin en modern çimento fabrikası olacak.

43 hektarlık alan üzerine inşa edilecek olan fabrika tam kapasiteyle çalıştığında yıllık üretimi 2 milyon ton çimentoyu bulacak.

Fabrikanın hammaddesi olan kireçtaşı rezervine uzaklığı ise 1 kilometre ve alanda 150 milyon tonluk bir rezerv bulunuyor. Bu da fabrikanın 50 yıl çalışabileceğini gösteriyor.

Her biri 10 ton kapasiteli 4 silosu olacak olan fabrika, ağırlıklı olarak Portland çimentosu üretecek.

To have a stronger economy – we need better infrastructure. That's why we’re backing the private sector.



Today, we laid the foundation of a $280m cement and power plant, a joint venture between Dabin and PowerChina, creating nearly 1,000 new jobs. pic.twitter.com/RWPdvtCIqX