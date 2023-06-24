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Antep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü

Antep'te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
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kürdistan Antep Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Antep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor. (Kaynak: İHA)

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