Politika

Prigojin’den Putin’e: Hiçbir Wagner savaşçısı teslim olmak niyetinde değil

Wagner'in kurucusu Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil" dedi.
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dünya

HABER MERKEZİ

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarına yanıt verdi.

“Wagner, Rus vatanseverleridir” diyen Prigojin, Putin’in açıklamalarını yanlış bulduğunu belirtti.

Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil" dedi.

Rus yönetimine isyan eden Wagner'in kurucusu Prigojin: "Vatana ihanet" hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz” diye konuştu.

Yenilenecek…

 

 

 

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