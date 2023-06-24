Başbakan: Gıda güvenliği için Kürdistan Bölgesi’nde farklı barajlar inşa edeceğiz

ERBİL (K24)

Erbil’de yapımına başlanan Bestore Barajı’nın temel atma töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin strateji planının bir parçası olan gıda güvenliğinin sağlanması için, Kürdistan Bölgesi’nin çeşitlik yerlerinde farklı türde barajlar inşa etme kararı aldık” dedi.

Yapımı tamamlandığında bu barajın tarım açısından önemli faydaları olacağına vurgu yapan Başbakan, büyük barajlardan ise enerji üretimi alanında da faydalanılabileceğini ifade etti.

Başbakan, bu barajların, özellikle bölge sakinleri için önemli katkısı olacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki Dukan ve Derbendixan gibi barajların Irak’ın diğer bölgelerine de fayda sağladığını ifade eden Başbakan Mesrur Barzani, “Bu nedenle, barajların yenilenmesi ve yapımında Irak hükümetinin de yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.

#CANLI - Başbakan Mesrur Barzani'nin katıldığı törenle Bestore Barajı'nın temeli atılıyor https://t.co/KOkUrwzSmo — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) June 24, 2023

BESTORE BARAJI

Uzunluğu aşağı kısımda 300, yukarı kısımda ise 600 metre olan barajın kapak yüksekliği ise 30 metreyi buluyor. Bestore Barajı’nın su kapasitesi ise 20 milyon metreküp.

Bir yılda tamamlanması beklenen barajın yapımının tüm aşamalarında Kürdistan Bölgesi’nden yerli mühendis ve işçiler çalışacak.

Barajdan su toplamanın yanı sıra turizm ve balıkçılık alanında da faydalanılacak.