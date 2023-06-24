Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Askerlerini Ukrayna'dan Rusya'nın Rostov kentine çeken Wagner grubunun lideri Prigojin, Moskova'ya yürümekten söz etti.

Putin de bugün bir açıklama yaparak, Prigojin'i ihanetle suçladı.