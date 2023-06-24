Politika

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
dünya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Wagner

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Askerlerini Ukrayna'dan Rusya'nın Rostov kentine çeken Wagner grubunun lideri Prigojin, Moskova'ya yürümekten söz etti.

Putin de bugün bir açıklama yaparak, Prigojin'i ihanetle suçladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv