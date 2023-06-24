Rusya'da son durum: Ülkede güvenlik önlemleri arttırıldı

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Rusya'da ordu ile özel güvenlik şirketi Wagner arasında patlak veren ve karşılıklı olarak silahların çekilmesine neden olan gelişmeler sonrası uluslararası toplumun dikkati bu ülkeye çevrildi.

Wagner lideri Yevgeniy Prigozhin, Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermek için harekete geçtiklerini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaşananları "ihanet", "sırtından bıçaklama" ve "silahlı isyan" olarak nitelendirdi sorumluların hesap vermesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Rusya'da Wagner'in Putin’e karşı harekete geçmesine ilişkin son gelişmeler şöyle:

- Wagner birliklerinin Moskova'ya yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Lipetsk bölgesinde ilerlediği görüldü.

- Kent valisi, Wagner birliklerinin Lipetks'e girdiğini söyledi.

- Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler, Moskova yolunda ilerleyen Wagner konvoylarını vurdu

- Ancak Reuters'ın haberine göre, helikopterlerin hava saldırısı Wagner birliklerinin ilerleyişini durduramadı.

- Başkent Moskova çevresinde savunma mevzileri kuruluyor.

- Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin birliklerinin 'kurtarıcılar' olarak karşılandığını ve Ukrayna sınırındaki Rostov'daki askeri karargahı savaşmadan ele geçirdiklerini iddia etti.

- Muhalif Rus medyası başkanlık uçağının Moskova'dan ayrılarak St. Petersburg'a gittiğini iddia etti ancak Kremlin, Putin'in başkentte olduğunu bildirdi.

MOSKOVA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILIYOR

Wagner güçleri başkent Moskova'ya doğru ilerlerken AP ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın çatısına uçaksavar topçu sistemlerinin yerleştirildiğini gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı.

Wagner'in sahibi ve yöneticisi Yevgeny Prigozhin, uzun süredir Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alıyor ve Ukrayna'daki savaşta askerlerin ölümünden birinci derecede sorumlu olduğunu belirtiyor.

Prigozhin, "Kendileri ve çocukları lüks mekanlarda hayatını yaşarken askerler ölüyor ve bu onların umurlarında olmuyor" sözleriyle askeri yetkilileri hedef alıyor.

Bu arada sosyal medyada başkent Moskova ve çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını gösteren görseller paylaşılıyor.

Moskova sokaklarında artan orandaki güvenlik önlemleri göze çarparken Kızıl Meydan metal bariyerlerle kapatıldı.

Rus medyası Moskova'nın güney mahallelerine makineli tüfek mevzileri kuran küçük polis gruplarının fotoğraflarını yayınladı.

Moskova'nın güneyinde yer alan Lipetsk bölgesinde yetkililer ise bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Yine Moskova yakınlarındaki Kaluga Valiliği, kent genelinde seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

PUTİN: HAİNLER CEZALANDIRILACAK

Öte yandan ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu'nun eyleminin Rusya için "ölümcül bir tehdit" olduğunu söyledi.

"Hainler cezalandırılacak, Rusya'yı yeniden bölmeye izin vermeyeceğiz ve halkımızı koruyacağız" diyen Putin, Wagner krizinin patlak vermesi sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu grubun eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin'in adını anmayan Putin, yaşananları "toplumu bölme ve sırtından bıçaklama" şeklinde tanımladı.

Wagner grubunun merkezinin bulunduğu Rostov'da durumun "sıkıntılı" olduğuna işaret eden Putin, silahlı isyanının ülkenin güneyindeki kilit kentte sivil ve askeri yönetim organlarını engellediğini söyledi.

Sert ifadeler kullanan Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç macerasına atılan ve hile ya da tehdit yoluyla en ağır suç olan silahlı isyan yoluna itilenlere de sesleniyorum.

Rusya bugün, neo-Nazilerin ve efendilerinin saldırganlığını püskürterek geleceği için çetin bir savaş veriyor. Batı'nın neredeyse tüm askeri, ekonomik ve enformasyon makineleri bize karşı yönlendirilmiş durumda. Halkımızın yaşamı ve güvenliği için, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için savaşıyoruz. Bin yıllık geçmişe sahip bir devlet olan Rusya olma ve Rusya olarak kalma hakkı için savaşıyoruz.

Ulusumuzun kaderinin belirlendiği bu savaş, tüm güçlerin birliğini, bütünleşmesini, konsolidasyonunu ve sorumluluğu gerektiriyor. Bizi zayıflatan her şeyin bir kenara bırakılması gerektiğinde, dış düşmanlarımız bizi içten zayıflatmak için her türlü çekişmeyi kullanabilir ve kullanıyor.

Dolayısıyla birliğimizi bölen eylemler özünde halkımızdan, şu anda cephede savaşan silah arkadaşlarımızdan uzaklaşmaktır. Ülkemizi ve halkımızı sırtından bıçaklamaktır.

Bu, 1917'de Birinci Dünya Savaşı'nda savaşırken Rusya'ya indirilen darbenin aynısıdır.

Entrikalar, çekişmeler, ordunun ve halkın arkasından iş çevirmeler en büyük şokla, ordunun yok olmasıyla, devletin çökmesiyle ve geniş toprakların kaybedilmesiyle sonuçlandı. Sonuç, iç savaş trajedisi oldu.

Ruslar Rusları öldürüyor, kardeşler kardeşleri öldürüyor ve her türlü siyasi maceraperest ve ülkeyi bölen ve parçalayan yabancı güçler tarafından karlı kazançlar elde ediliyordu.

Bunun bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Hem halkımızı hem de devletimizi tüm tehditlere karşı koruyacağız. Buna iç ihanet de dahil.

Tekrar ediyorum, her türlü iç karışıklık devletimiz ve ulus olarak bizim için ölümcül bir tehdittir. Bu Rusya için, halkımız için bir darbedir. Ve anavatanımızı böyle bir tehditten korumak için atacağımız adımlar zorlu olacaktır. Kasıtlı olarak ihanet yolunu seçenler, silahlı ayaklanma hazırlayanlar, şantaj ve terör yöntemlerini kullananlar kaçınılmaz cezalarını çekecek, hem yasalara hem de halkımıza hesap vereceklerdir.

Silahlı Kuvvetler ve diğer devlet kurumları gerekli emirleri almış olup Moskova'da, Moskova bölgesinde ve diğer bölgelerde terörle mücadeleye yönelik ilave tedbirler alınmaktadır. Rostov-on-Don'daki durumun istikrara kavuşturulması için de kararlı bir şekilde çaba sarf edilecektir. Sivil ve askeri makamların çalışmalarının etkin bir şekilde engellenmesi nedeniyle bu zor bir süreç olmaya devam etmektedir.

Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan olarak, bir Rusya vatandaşı olarak, ülkeyi savunmak, anayasal düzeni, vatandaşlarının hayatlarını, güvenliklerini ve özgürlüklerini korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Askeri ayaklanmayı organize eden ve hazırlayanlar, silah arkadaşlarına karşı silah çekenler Rusya'ya ihanet etmişlerdir. Ve bunun hesabını vereceklerdir. Ve bu suça sürüklenenleri, ölümcül ve trajik, eşsiz bir hata yapmamaya, tek doğru seçimi yapmaya suç eylemlerine katılmayı bırakmaya çağırıyorum.

Bizim için değerli ve kutsal olan her şeyi koruyacağımıza, savunacağımıza ve anavatanımızla birlikte her türlü kalkışmanın üstesinden geleceğimize, daha da güçlü olacağımıza inanıyorum."