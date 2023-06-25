Afrin’de 4 Kürt genci kaçırıldı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre “Özgür Polis” isimli silahlı grup, Kurzela Cume köyüne basın düzenleyerek evlere zorla girdi ve “Özerk Yönetim’e yardım ettikleri” iddiasıyla 4 genci derdest ederek götürdü.

Kaçırılan gençlerin isimlerinin Aldar Ahmed Abdo, Rezan Husen Osman, Hemud Ahmed Wahid ve Ferhad Ahmed Wahid olduğu belirtildi.

Söz konusu gençlerden üçünün daha önce de Hamza grubu tarafından kaçırıldığı ve fidye karşılığı serbest bırakıldığı kaydedildi.

Afrin’in Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği silahlı gruplar tarafından 18 Mart 2018’de ele geçirilmesinden bu yana 8 bin Kürt kaçırıldı. Birçoğu halen serbest bırakılmadı.

Afrinli aktivistler, silahlı grupların bu uygulamalarla insanları göçe zorladığını belirtiyor.