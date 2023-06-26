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Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da çay ocağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Foto: AA
Foto: AA
kürdistan malatya silahlı kavga

HABER MERKEZİ

Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç (31), M.K, A.K. ve H.O. pompalı tüfekle A.D. ve B.Ş. ise darbedilerek yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı. (Kaynak: AA)

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