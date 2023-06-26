‘Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak’

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İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'deki 'değişim' tartışmasına ilişkin konuştu.

Halk TV yayınına katılan Soyer "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Soyer, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna da "Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum" yanıtını verdi.