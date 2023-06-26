Yaşam

Ömürlük bilet aldı, 33 yıldır dünyayı dolaşıyor

ABD'de 1990 yılında "tüm uçuşlarda ömür boyu geçerli uçak bileti" satın alan bir kişinin, 33 yıldır dünyayı dolaştığı biliniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Tom Stuker
Tom Stuker
ABD Tom Stuker ABD

HABER MERKEZİ

Tom Stuker adlı Amerikalının 1990'da Amerikan United havayollarından 290 bin dolar ödeyip "ömürlük bilet" aldığı, toplamda 37 milyon kilometreden fazla uçtuğu belirtiliyor.

Ayrıca Tom Stuker’ın belki de dünyanın en iyi yatırımlarından birini yaptığı konuşuluyor.

100'den fazla ülkeye uçan Stuker'ın Ay'a onlarca kez gidip gelecek kadar mesafe kat ettiği belirtiliyor.

Sadece 2019 yılında 373 kez uçan Stuker'ın, bu yıldaki seyahatlerinin havayoluna maliyetinin iki buçuk milyon doları bulduğu ifade ediliyor.

ABD basını, 69 yaşındaki adamın biriktirdiği milyonlarca uçuş miliyle, havayolundan yüzbinlerce dolarlık hediye aldığını, lüks otellerde krallar gibi yaşadığını yazdı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv