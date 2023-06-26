Ömürlük bilet aldı, 33 yıldır dünyayı dolaşıyor

HABER MERKEZİ

Tom Stuker adlı Amerikalının 1990'da Amerikan United havayollarından 290 bin dolar ödeyip "ömürlük bilet" aldığı, toplamda 37 milyon kilometreden fazla uçtuğu belirtiliyor.

Ayrıca Tom Stuker’ın belki de dünyanın en iyi yatırımlarından birini yaptığı konuşuluyor.

100'den fazla ülkeye uçan Stuker'ın Ay'a onlarca kez gidip gelecek kadar mesafe kat ettiği belirtiliyor.

Sadece 2019 yılında 373 kez uçan Stuker'ın, bu yıldaki seyahatlerinin havayoluna maliyetinin iki buçuk milyon doları bulduğu ifade ediliyor.

ABD basını, 69 yaşındaki adamın biriktirdiği milyonlarca uçuş miliyle, havayolundan yüzbinlerce dolarlık hediye aldığını, lüks otellerde krallar gibi yaşadığını yazdı.