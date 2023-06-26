Putin’den Wagner savaşçılarına 3 seçenek

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Rusya lideri Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Putin, Wagner savaşçılarına Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmayı, evlerine dönmeyi veya Belarus’a gitmeyi teklif etti.

Putin’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim.

Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum

Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.

Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi.

İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler.

İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev de böyle bir sonuç bekliyordu.

Canlarını feda eden kahraman pilotların cesareti korkunç sonuçlara karşı korudu.

Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar

Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı.

Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum.

Bugün bir kez daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum. Sizlere metanetiniz, dayanışmanız ve vatanseverliğiniz için teşekkür ederim. Bu sivil dayanışma her türlü şantajın, iç huzursuzluk yaratma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdi.”

Rus Pervıy Kanal, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına atıfla, Rusya lideri Vladimir Putin’in bu akşam Kremlin’den açıklama yapması beklendiğini duyurmuştu.

Peskov’u Telegram kanalından alıntılayan gazeteci Vladimir Solovyov, “Bu açıklamalar abartısız Rusya’nın kaderini belirleyecek” ifadelerini kullanmıştı.