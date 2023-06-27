Eski CIA Direktörü'nden Wagner liderine: Belarus’ta açık camlardan uzak dur

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Son yıllarda bazı Rus siyasetçiler ve iş insanlarının ölüm şekline gönderme yapan eski CIA Direktörü David Petraeus, Prigojin'in Belarus'ta açık camlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

CNN'e konuşan David Petraeus,, "Hayatını kurtardı ama Wagner'i kaybetti. Gittiği Belarus'ta açık camların çevresinde çok dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Wagner'in isyanını değerlendiren Petraeus, "Prigojin açık şekilde soğukkanlılığını kaybetti. Neredeyse iki saat içinde Moskova'da savunma pozisyonlarının hazırlandığı dış mahallelere kadar ulaştı. Yol boyunca biraz alkış alsa da, bu isyan beklediği desteği alamamış gibi görünüyor. Ve bunun üzerine anlaşmayı kabul etmeye karar verdi. Çabalarından vazgeçti" dedi.

Petraeus, Wagner'in darbe girişimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Aynı zamanda, Putin'in Moskova'dan kaçtığı, orada kalmadığı söyleniyor. Hükümetin sarsıldığını düşünüyorum. Putin kişisel olarak sarsıldı. Bu onu 20 yıllık iktidarının herhangi bir zamanından daha savunmasız hale getirdi. Eminim ki yaşananlar, Putin'in çevresindekilerin zihninde birçok şüphe yarattı. Bunun nereye kadar gideceğini kim bilir.”

Bir kısmı Ukrayna'daki savaşa karşı çıkan bir grup Rus vatandaşı son dönemde yüksek binalardan düşerek hayatını kaybetmişti.

Rus milletvekili Pavel Antov, geçen yıl Hindistan'da kaldığı otelin çatısından düşerek ölmüş, Rus petrol şirketi yöneticisi Ravil Maganov ise Moskova'da kaldığı hastanenin camından düşmüştü. Maganov'un üst yöneticisi olduğu Lukoil, açık şekilde savaşa son verilmesi çağrısı yapan az sayıda Rus şirketinden biriydi.