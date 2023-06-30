Mossad: Kıbrıs’ta suikast planlayan timin başını İran topraklarında yakaladık

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Medyaya verdiği nadir cevaplarla bilinen İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad, bu kez bir açıklama yaparak, İran topraklarında bir suikast timinin başını yakaladığını öne sürdü.

Açıklamada, yakalanan kişinin sorguculara “detaylı itiraflarda bulunduğu” ifade edildi. Alınan bilgilerin Kıbrıslı yetkililerle paylaşıldığı ve güvenlik birimlerinin adadaki hücreyi dağıttığı kaydedildi.

İstihbarat servisinin açıklamasında, "İran toprakları da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Yahudilere ve İsraillilere karşı terörizmi körükleyen herkese ulaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Mossad'dan yapılan açıklamaya ilişkin Kıbrıs ve İran tarafından henüz herhangi bir yorum yapılmadı.

İsrail ayrıca, İran suikast hücresinin başı olarak nitelediği Yusuf Şahbazi Abbasalilu'nun İran Devrim Muhafızları'ndan emir aldığını söylediği bir video kaydı da yayınladı.

Söz konusu video kaydında işüpheli, Kıbrıs'taki hedefi belirlediğini, evin fotoğraflarını çektiğini ancak polis tarafından takip edildiği yolunda uyarı almasının ardından adadan çıkarak İran'a gittiğini söyledi.

Mossad açıklamasında, itirafların ardından Kıbrıs'ta bulunan hücre yapılanmasının güvenlik birimlerince dağıtıldığı da kaydedildi.

İran topraklarında suikast timine yönelik yakalama operasyonun nasıl, nerede ve ne zaman yapıldığına dair detay paylaşılmadı.

Kıbrıs'ta bir Azeri de adada yaşayan İsraillileri öldürmeyi planladığı şüphesiyle yargılanıyor.