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Van’da zincirleme kaza: 13 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
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kürdistan Van Erciş zincirleme kaza

HABER MERKEZİ

Van'ın Erciş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Erciş karayolunda Balık Bendi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 AAZ 484 plakalı Ford Transit minibüs, 65 DC 949 plakalı Ford Tourneo Connect hafif ticari kapalı kasa kamyonet ile 06 DCZ plakalı Fiat Egea otomobil kaza yaptı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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