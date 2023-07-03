Almanya: Türkiye'nin İsveç direnişinden vazgeçmesi önemli

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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması ve Türkiye'nin direnişinden vazgeçmesi önemli" açıklamasında bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Polonya'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Pistorius, İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasının önem taşıdığını söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra içinde bulunduğumuz yeni durum, güvenlik durumuna baktığımızda bizi yeniden caydırıcılık ve savunma kabiliyeti hakkında konuşmaya zorluyor. Burada İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması ve Türkiye'nin direnişinden vazgeçmesi önemlidir" ifadelerini kullandı. Pistorius, NATO'nun bölgesel savunma planları göz önünde bulundurulduğunda ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Polonya'ya Leopard 2 tankları için bakım onarım merkezinin inşası ve işletilmesi konusunda hızlı ilerleme kaydedilmesi çağrısında da bulunan Pistorius, bu konudaki görüşmelerin mümkünse gelecek 10 günde sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, "Bakım onarım merkezi, Ukrayna'ya yönelik sürdürülebilir desteğin bir parçasıdır" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da burada yaptığı açıklamada, ülkesinde geçici olarak konuşlandırılan Alman Patriot hava savunma sistemlerinin hizmet süresinin uzatılmasını umduğunu dile getirdi. Rusya'ya ait nükleer silahların ve Rus paralı asker grubu Wagner'in, Polonya'ya komşu Belarus'a transfer edilmesiyle ülkesine yönelik tehdidin arttığına dikkat çeken Mariusz Blaszczak, "Patriot sistemlerinin en azından yıl sonuna kadar Polonya topraklarında kalmasını istiyoruz" dedi.

Almanya ile Polonya, bakım onarım merkezinin mayısta çalışmaya başlaması konusunda anlaşmaya varmış ancak bu gerçekleştirilememişti. Merkezin faaliyete geçmesi halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta kullandığı Almanya ve Polonya menşeli Leopard tanklarının onarılması planlanıyor.