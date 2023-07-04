Başbakan Mesrur Barzani, sınav birincisi öğrencinin ailesine ev hediye etti
ERBİL (K24)
Eğitim Bakanı Alan Heme Said yaptığı açıklamada, üniversite sınavında sözelde Kürdistan Bölgesi birincisi olan Henar Teha Nuri’nin Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki ailesine bir ev hediye ettiğini söyledi.
Başbakan’ın talimatıyla Çemçemal’e giden Bakan Alan Heme Said, Henar Teha Nuri ve ailesini ziyaret etti.
Bakan Alan Heme Said, sınav birincilerinin tümünün Başbakan Mesrur Barzani tarafından ödüllendirileceğini belirtti.
Çemçemal’de lise son sınıf öğrencisi olan Henar Teha Nuri, üniversiteye giriş sınavında 682 puan alarak sözelde birinci oldu.