Başbakan Mesrur Barzani, sınav birincisi öğrencinin ailesine ev hediye etti

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavında birinci olan Henar Teha Nuri isimli öğrencinin ailesine bir ev hediye etti.