Pekin’de ‘kırmızı alarm’: Açık havada çalışmak yasak

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1961’den bu yana en yüksek sıcaklığın görüldüğü Pekin’de ‘kırmızı alarm’ verildi.

Art arda 10 gün boyunca 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından daha da artacak sıcaklıklara hazırlanan 22 milyonluk şehrin yönetimi, bir genelge yayımlayarak ilgili departman ve birimleri savunmasız nüfusu korumak için acil durum önlemlerini uygulamaya çağırdı.

Genelgede işverenlere ‘açık hava faaliyetlerini durdurmaları’ bildirildi.

Hafta başında yayımlanan hükümet raporuna göre Pekin’de bir haftadan uzun süredir devam eden rekor seviyedeki sıcak hava dalgası, 1961’den bu yana kaydedilen en uzun sıcak hava dalgası oldu.

Bu aşırı sıcaklıklar Çin’in güneyindeki koşulların tam tersi.

Bölge, 15 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açan geniş çaplı sellerle boğuşurken, meteoroloji birimleri ülkenin bu ay ‘birden fazla doğal afete’ maruz kalabileceği uyarısında bulundu.