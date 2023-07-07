Emekli maaş zammı belli oldu

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Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilerin zammının yüzde 25’e yükseltilmesi için önerge verileceği öğrenildi.

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olan normal enflasyon zamlarının verilecek ek refah payıyla yüzde 25'e çıkarılması yönünde görüş oluştu.

Ek zam için halen torba yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önerge verileceği ifade edildi. Üzerinde konuşulan önergenin işleme alınması halinde 16 milyona yakın emeklinin tamamına yüzde 25 oranında zam yapılacak.

Memurlara yüzde 17.55 oranındaki normal zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen refah payı ödenmiş, emeklilere bu tutar yansıtılmamıştı. İktidar, TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyonu doğrultusunda memur emeklilerinin zammını yüzde 17.55, diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam oranını da yüzde 19.77 olarak açıklamıştı.