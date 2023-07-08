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23 kişiyi öldüren zanlıya 90 kez müebbet

ABD'nin Teksas eyaletinde bir süpermarkette düzenlediği silahlı saldırıda Latin Amerika kökenli 23 kişiyi öldüren Patrick Crusius 90 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Patrick Crusius
Patrick Crusius
ABD müebbet hapis ABD

HABER MERKEZİ

ABD'de 3 Ağustos 2019 tarihinde düzenlediği silahlı saldırı sonucu Latin Amerika kökenli 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırgan Patrick Crusius’un cezası belli bugün oldu.

Hakim karşısına çıkarılan Crusius'a 45’i nefret suçu olmak üzere toplam 90 suçlamadan 90 kez müebbet hapis cezası verildi. Yargıç ayrıca katilin Colorado eyaletindeki bir hapishaneye gönderilmesini ve burada akıl sağlığına yönelik tedavi görmesi emrini verdi.

Öte yandan Teksas eyaleti savcılarının saldırgan Patrick Crusius'u idam cezası ile yargılamak için girişimde bulundukları ancak dava ile ilgili henüz net bir tarihin belirlenmediği öğrenildi.

Patrick Crusius, 3 Ağustos 2019 tarihinde Meksika sınırındaki El Paso kentinde bulunan bir süpermarkette düzenlediği silahlı saldırıda Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen 23 kişinin ölümüne, 22 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

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