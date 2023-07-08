Politika

ABD ordusu: Rus savaş uçakları Suriye’de İHA’larımızı yine taciz etti

ABD ordusu, Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait insansız hava araçlarını (İHA) bu hafta 3. kez taciz ettiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye ABD Rusya Savaş uçakları

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ortadoğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının bu hafta 3. kez Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'larını taciz ettiğini duyurdu.

Grynkewich, "Rus uçağı, MQ-9'ların güvensiz durumlardan kaçınmak için tepki vermesine neden olan ve profesyonelliğe sığmayan 18 yakın geçiş yaptı" ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 5 Temmuz'da Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait İHA'lara yönelik "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" eylemlerde bulunduğuna dair görüntüler yayımlamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv