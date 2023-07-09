Putin’in temsilcisi: Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engeller var

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Al Arabiya’ya konuşan Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Suriye ile Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, tamamlanması halinde sonuçların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a sunulacağını ve iki liderin görüşmesi takvimi ve detaylarının netleştirileceğini belirtti.

İki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin önünde özel zorluklar olduğunu belirten Lavrentyev, başat sorun olarak Türk askerinin Suriye topraklarındaki varlığını gösterdi.

Lavrentyev şunları kaydetti:

“Süreç aydan aya ilerliyor. İlk etapta uzmanlar düzeyinde, daha sonra savunma bakanları düzeyinde üçlü bir toplantı yapıldı. Ardından da dışişleri bakanları, yardımcılarını görevlendirerek bir yol haritası belirlemelerini istedi. Şimdi de yol haritasının aktifleştirilmesi üzerine çalışıyor, ardından sonuçlarla ilgili başkanlara bilgi verilecek. Bütün bunlardan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de hazır bulunacağı bir ortamda Erdoğan ve Esad bir araya gelecek.”

Türkiye ve desteklediği silahlı grupların kontrol ettiği bölgelerle ilgili ciddi sorunların olduğuna dikkat çeken Lavrentyev, Rusya’nın arabuluculuğunda Türkiye ve Suriye arasında bu sorunların çözülebileceğini ifade etti.