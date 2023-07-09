Sudan ordusundan hava saldırısı: 22 ölü

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Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar 12'inci haftasına girerken sivil can kayıpları da artıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Omdurman kentinde ordunun HDK birliklerine karşı düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında sayı belirtilmeden saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı ve birçok evin büyük hasar aldığı ifade edildi.

Çatışmaların sonlanması için yapılan girişimlerden henüz sonuç çıkmazken 3 ay içinde bin 133 kişi çatışmalarda hayatını kaybetti.

Artan şiddet nedeniyle 700 bin kişi komşu ülkelere kaçarken toplamda yaklaşık 3 milyon kişi yerlerinden edildi.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Birçok ülke, çatışmaların başlamasının ardından Sudan’daki vatandaşlarını tahliye etti.