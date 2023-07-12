Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan Bağdat’a seçimle ilgili talep

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Irak Yüksek Seçim Komisyonu’ndan, Kürdistan Parlamentosu seçimlerini yönetmesini istedi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Irak seçim

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Pazartesi günü, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Divan Başkanı’nın imzasıyla Irak Yüksek Seçim Komisyonu’na resmi bir yazı gönderildi.

Yazıda, Yüksek Seçim Komisyonu’ndan, Kürdistan Parlamentosu seçimlerii yönetmesinin istendiği belirtildi.

27/03/2023 tarihli ve 90 Sayılı Bölgesel Kararnameye göre 18/11/2023’te Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen yazıda, Komisyon’dan, parlamento seçimlerini, 18 Aralık’ta yapılacak Irak il meclisi seçimleriyle birlikte yapması talep edildi.

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