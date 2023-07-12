‘Kürdistan Bölgesi petrolü İran ve Ürdün’e ihraç edilebilir’

ERBİL (K24)

K24’ün canlı yayın konuğu olan Irak Parlamentosu Petrol ve Enerji Komisyonu Üyesi Sabah Subhi, Kürdistan Bölgesi'nin İran ve Ürdün'e petrol ihracatının Bağdat ile Tahran arasında dün imzalanan ekonomik anlaşmanın bir parçası olma ihtimalinden uzak olmadığını belirtti.

“Irak hükümeti, tek bir varil petrol ihraç edilmese bile Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını göndermeye kararlı” diyen Subhi, Bağdat ve Irak’ın diğer güney şehirlerinde elektrik arzının azalması ve sıcaklıkların artması nedeniyle gösterilerin olabileceğini bildirdi. Subhi, bunun, Irak hükümetini bu sorunları çözmek için adımlar atmaya ve santraller için gerekli miktarda gaz sağlamaya sevk ettiğini ifade etti.

Irak Başbakanlığı, ülkedeki elektrik krizini çözmek için Bakanlar Kurulu’nun Petrol Bakanlığı'na Kürdistan Bölgesi’ndeki Kormor enerji sahasından gaz satın alma yetkisi verdiğini açıklamıştı.

Subhi, “Kormor sahası günde yaklaşık 452 ila 460 milyon varil petrol üretiyor ve bunun yüzde 80'i Kürdistan Bölgesi'ne elektrik sağlamak için kullanılıyor, geriye sadece yüzde 20 kalıyor. Irak hükümetinin kararının ne kadar süreyle uygulanacağı belirsiz. Sudani'nin kararlarının uygulanmasından şüpheliyim” dedi.

“Sudani, Kürdistan Bölgesi’nin 400 bin varil petrolünü kullanmak için çözüm arıyor. Çünkü Türkiye, Kürdistan Bölgesi ve Kerkük'ten petrol ihraç etme iradesini henüz göstermiş değil” vurgusunda bulunan Subhi, Kürdistan Bölgesi petrolünün Bağdat ile Tahran arasındaki anlaşmanın bir parçası olabileceğini, böylece kalan petrol miktarının tankerle İran veya Ürdün'e ihraç edileceğini açıkladı.