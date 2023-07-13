Microsoft: Çinli bilgisayar korsanları ABD yönetiminin e-posta hesaplarına sızdı

HABER MERKEZİ

Microsoft, Çin merkezli bilgisayar korsanlarının ABD devlet kurumunun e-posta hesaplarına sızdığını duyurdu.

Şirket, tehdidin aktörünün Çin'de bulunan ve "Storm-0558 olarak adlandırdıkları düşman" olduğunu kaydetti.

Storm-0558'in aralarında devlet kurumlarının da bulunduğu yaklaşık 25 kuruluşun e-posta hesaplarına erişim sağlandığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "anormal bir faaliyet tespit edildiğini" ve "sistemi güvence altına almak için acil adımlar atıldığını" kaydetti. Sözcü, "Siber güvenlik politikası gereği, müdahalemizin ayrıntılarını tartışmıyoruz ve olay halen soruşturma altında" dedi.

Microsoft'un başkan yardımcılarından Charlie Bell, "bu düşmanın istihbarat toplamak için e-posta sistemlerine erişim sağlamak gibi casusluk faaliyetlerine odaklandığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, saldırının "oldukça hızlı bir şekilde" tespit edildiğini belirterek, "Daha fazla ihlali önlemeyi başardık. Microsoft ile istişare halinde daha fazla bilgi topluyoruz" dedi.

Washington Post gazetesi, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun e-posta hesaplarının hacklendiğini bildirdi.

“CASUSLAR BATI AVRUPA’YI HEDEF ALIYOR”

Microsoft, Storm-0558'in "öncelikle Batı Avrupa'daki devlet kurumlarını hedef aldığını ve casusluk, veri hırsızlığı ve kimlik bilgilerine erişime odaklandığını" belirtti.

Washington merkezli şirket Redmond, 16 Haziran'da "anormal posta etkinliği" ile ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Şirket, sızmanın, "Microsoft hesabı tüketici imzalama anahtarı aracılığıyla, kullanıcı e-postasına erişmek için sahte kimlik doğrulama belirteçleri kullanılarak yapıldığını" kaydetti.

Microsoft ayrıca mayıs ayında "Volt Typhoon" adı verilen devlet destekli Çinli bilgisayar korsanlarının ABD'nin kritik altyapı ağlarına sızdığını açıkladı.

ÇİN: İDDİALAR SON DERECE AMATÖRCE

Çin iddiaları reddederek Microsoft raporunu "son derece amatörce" ve "kopyala yapıştır" işi olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, raporu kaleme alanları eleştirerek, bunun "ABD'nin jeopolitik amaçları doğrultusunda, ülkelerinin kolektif bir dezenformasyon kampanyası olduğu açıktır" dedi.