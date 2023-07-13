ABD Dışişleri Sözcüsü’nden K24’e: Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 gönderilmesini destekliyor

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Elizabeth Stickney, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının gönderilmesini desteklediğini söyledi.

Vilnius'tan K24’ün canlı yayın konuğu olan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Stickney, ABD’nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını desteklediğini belirtti.

Biden yönetiminin Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stickney, İsveç'in yakın gelecekte NATO'nun daimi üyesi olmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

ABD’li sözcü, “NATO bir savunma ittifakıdır, saldırı ittifakı değil. Rusya savaş başlatıp Ukrayna'yı işgal etti ve şimdi Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya gerektiği kadar yardım etmeye odaklanmış durumda. Diyalog başladığında Ukrayna'nın en güçlü konumda olmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması ve F-16 konularının ayrı olduğunu kaydeden Stickney, “ABD yönetiminin politikası, Türkiye’nin modern F-16 savaş uçağına sahip olması gerektiğidir” ifadesini kullandı.

Stickney, “NATO, Ukrayna’nın NATO’ya üye olacağını açıkça belirtti. Ancak Ukrayna’nın halen uygulaması gereken eylemler var. Ukrayna bu noktada önemli ilerleme kaydetti” dedi.