Politika

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Mesaj çok açık, birlikte savaşmalıyız

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği ardından halkının daha güvende hissettiğini belirterek, “Mesaj çok açık, birlikte savaşmalıyız. ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphem yok” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Finlandiya Sauli Niinistö ABD Joe Biden NATO

HABER MERKEZİ

Niinistö ile ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda ABD'nin gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Niinistö, "Vilnius Zirvesi için de teşekkür ediyorum çünkü diğer müttefiklerle birlik duygusunu hissetmek çok duygusaldı. Bunun da sizin sayenizde oluştuğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Biden'la görüşmede ikili ilişkileri ve Savunma İşbirliği Anlaşmasını ele aldıklarını anlatan Niinistö, İsveç ve Danimarka'nın da benzeri bir anlaşma yapmasıyla söz konusu anlaşmaya imza atan İskandinav ülkesi sayısının 5'e çıkacağını kaydetti.

"UKRAYNA SADECE KENDİSİNİ DEĞİL BİZİM DEĞERLERİMİZİ DE SAVUNUYOR"

Teknoloji, yapay zeka, kuantum ve uzay alanında işbirliklerinin de masaya yatırıldığını vurgulayan Niinistö, "Tüm bunlar yolumuzu geleceğe götürüyor. Ancak yolumuzu geleceğe güvenli bir şekilde götürdüğünden emin olmalıyız. Tüm bunlar sorumluluk gerektirir. Bu alanlarda çalışanlar bilir ki bu sektörlerde bilgi ve kaynaklarımızı işbirliği ve koordinasyon içinde kullanmamız gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Niinistö, ülkesinin komşusu Rusya'nın da görüşmede ele alındığını anlatarak, "Komşumuzu konuştuk ve benzeri düşüncelere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ukrayna'yı da görüştük. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz çünkü Ukrayna sadece kendisini değil Batı dünyası olarak sahip olduğumuz değerleri de savunuyor" dedi.

“ABD'NİN GELECEKTEKİ POLİTİKALARINDAN ŞÜPHEM YOK”

Niinistö toplantının soru-cevap kısmında Biden'a sorulan "ABD'nin güvenilir bir NATO ortağı olacağının garantisi nedir?" sorusuna da yanıt vererek, "Mesaj çok açık, birlikte savaşmalıyız. ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına da değinen Niinistö, "Finlandiya halkı şu an kendisini daha da güvende hissediyor. Şu an nüfusumuzun yüzde 80'i NATO üyeliğini destekliyor, yüzde 80'den fazlası da müttefikleri savunacağını söylüyor" diye konuştu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv