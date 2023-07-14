Fransa'nın Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi ile aramızda mükemmel bir ilişki var

ERBİL (K24)

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile aramızda mükemmel bir ilişki ve büyük bir güven var” dedi.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Başkan Mesud Barzani’nin de katıldığı Fransa Ulusal Günü (Bastille Günü) programında konuştu.

Decottignies, 14 Temmuz 1784'te Paris halkının Fransız Devrimi kapsamında Bastille'in kontrolünü ele geçirdiğini kaydederek, bu baskının özgürlük, kardeşlik ve eşitlik sloganlarıyla devrimin sembolü haline geldiğini bildirdi.

"Geçen yıl içinde Başbakan Mesrur Barzani'nin Paris ziyareti de dahil olmak üzere gerçekleştirilen birkaç önemli ziyaret, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasında daha fazla siyasi gelişmeye yol açtı" diyen Decottignies, “Büyükelçimizin gözetiminde faaliyetlerimizi Irak'ın tüm bölgelerine yaydık ve başta Kürdistan Bölgesi Kürtleri olmak üzere tüm Iraklıların beklentilerini karşılamak için her türlü çabayı gösterdik” ifadelerini kullandı.

Fransız diplomat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görevlerimizi yerine getirirken, aramızda çok mükemmel bir ilişki ve büyük bir güven olan Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin benzeri görülmemiş dostane desteğine her zaman güvenebiliriz. Bu nedenle Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne teşekkür etmeliyiz. Kürdistan'da dört yıllık görev ve çalışmanın ardından bu benim Erbil'deki son ulusal bayramımdı. Kürdistan'da iyi kötü çok anlar yaşadım. Tarihin yaralarının ve geleceğe dair beklentilerin yakından farkındaydım. Binlerce Kürdistan halkıyla tanıştım.”