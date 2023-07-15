İsrail’den İsveç’te Tevrat yakma iznine kınama

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İsrail yetkilileri cuma günü, İsveç’e yerel polis tarafından protesto için verilen iznin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Al Monitor’un haberine göre, Tevrat tomarını yakma talebi 30'lu yaşlarda ismi açıklanmayan İsveçli bir kişiden geldi ve bu kişi planının yaklaşık üç hafta önce Stockholm'deki bir caminin dışında bir Kuran'ın yakılmasına tepki olarak geldiğini açıkladı. Olay İslam dünyasında büyük bir öfkeye ve protestolara yol açmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen tarafından yapılan açıklamada, "Tevrat tomarının yakılması bir nefret suçu, bir provokasyon ve Yahudi halkına ve Yahudi geleneğine karşı ciddi bir saldırıdır. İsveç'teki yetkilileri bu alçakça olayı önlemeye çağırıyorum" ifadelerine yer verildi:

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog yaptığı açıklamada, tüm dünyadaki Müslümanlar için kutsal olan Kuran’ın yakılmasını kınadığını ve şimdi aynı akıbeti Yahudi halkının ebedi kitabı olan Yahudi İncili’nin bekliyor olmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Herzog, kutsal metinlerin tahrif edilmesine “izin vermenin” ifade özgürlüğünün bir uygulaması olmadığını, kışkırtma ve nefret eylemi olduğunu söyledi.

KURAN YAKMA EYLEMLERİ

Geçtiğimiz ocak ayında Stockholm polisi, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın kentteki Türk Büyükelçiliği yakınında bir Kuran yakmasına izin verdi. İslam dünyasında kınanan bu olay İsveç ile Türkiye arasında diplomatik bir krize yol açmış ve İsveç'in NATO'ya katılma teklifini tehdit etmişti. Düzenlenen NATO zirvesinde ise Erdoğan’ın İsveç’in üyeliğine onay verdiği açıklandı.

Haziran ayının sonlarında meydana gelen bir başka olayda ise Iraklı bir Hristiyan göçmen, Müslümanların en önemli bayramı olan Kurban Bayramı sırasında İsveç'in başkentindeki bir caminin önünde Kuran yakmıştı.