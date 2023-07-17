AB’den Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesine kınama

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.

Rusya, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla yürürlükte olmayacağını açıklamıştı.