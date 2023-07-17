Politika

AB’den Rusya'nın tahıl anlaşmasını bitirmesine kınama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.

Rusya, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla yürürlükte olmayacağını açıklamıştı.

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