Hindistan'da 26 partiden Modi'ye karşı seçim ittifakı

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Hindistan'da 26 siyasi parti, 2024 genel seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) rakip olmak için ittifak kurdu.

Modi'ye rakip olarak oluşturulan ittifakın ismi, kısaltması Hindistan'ın İngilizce ismi "INDIA" olan Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifak'ı (Indian National Developmental Inclusive Alliance) olarak belirlendi.

Partilerin yayımladığı ortak bildiride, "Cumhuriyetimizin itibarı, BJP partisi tarafından sistematik saldırı altında ve Hindistan anayasasının temelleri, laik, demokratik, ekonomik egemenlik, toplumsal adalet ve federalizm, metodik ve acımasız bir şekilde sarsılıyor." ifadeleri yer aldı.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi'nin Başkanı Mallikarjun Kharge, Bengaluru kentinde yapılan toplantıda, aynı düşüncelere sahip 26 partinin bir araya gelmesinin büyük başarı olduğunu vurgulayarak, ittifakın bir sonraki toplantısının ülkenin finansal başkenti Mumbai olacağını bildirdi.

İttifakın, "ülkenin demokrasisi ve anayasasını kurtarmak için" oluşturulduğuna işaret eden Kharge, birleşmeyi, işsizliğe, enflasyona ve ülkenin diğer önemli problemlerine karşı başlatılmış bir mücadele olarak niteledi.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee de ülkede, kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitler ve diğer azınlıkların tehlike altında olduğunu belirtti.

2019'da BJP, seçimleri 543 kişilik federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nde (Lok Sabha) 300 sandalye kazanarak tamamlamıştı.

Bir sonraki Hindistan genel seçimleri 2024'te düzenlenecek.