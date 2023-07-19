Politika

Mela Bextiyar: KYB’de değişim yolda ve patlak verecek

Mela Bextiyar, KYB içinde değişim yaşanacağını, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve patlak vereceğini söyledi.
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kürdistan Mela Bextiyar KYB

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politika Yüksek Konseyi Üyesi Mela Bextiyar yayımladığı bir video mesajda, “Ben ve benim gibi yüzlerce kişi farklı görüşlere sahip. Ne yazık ki binlerce KYB’li üye, kadro ve Peşmerge rahatsız. Ancak şüphe yok ki değişim yolda. KYB içindeki bu durum böyle devam etmez” dedi.

“KYB tarihi büyük bir güçtür ve KYB’de muazzam bir enerji birikmiş durumda. Bu patlayacak ve böyle kalmayacak” diyen Mela Bextiyar, Celal Talabani döneminden söz ederek şunları söyledi:

“O dönem yapılanlar, ülke liderliği adına yapıldı. Tarih, olduğu gibi yazılmalı. Bazı tarih kitapları okuyorum, okurken hicap duyuyorum, bu kişiler bunları nasıl yazmış diye.

1976 yılı baharı sonuna kadar Mam Celal ile hiçbir iletişimimiz yoktu. İrademiz dışında hiçbir şeyimiz yoktu. Komele’nin ne silahı ne de desteği vardı.”

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